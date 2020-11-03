США никогда не обменяют агентов советской и российской разведки Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, которые приговорены к пожизненному тюремному заключению.

Об этом во вторник, 3 ноября, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент "к сожалению, нет" никаких надежд на освобождение разведчиков.

"И это позиция американской стороны, которая была ими подтверждена еще много лет назад. Почему? Поскольку эти два человека внесли просто выдающийся вклад в обеспечение безопасности тогда Советского Союза", - сказал Нарышкин.

Также он объяснил, зачем иностранцы работают на российскую разведку. По его словам, они делают это и за идею, и за деньги. Нарышкин добавил, что в мире "очень много разумных, независимых людей, которым симпатизирует внешняя политика России".



Олдрич Эймс - бывший начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ США. С 1985 года работал на советскую, а затем российскую внешнюю разведку. Благодаря полученной от него информации был арестован целый ряд американских агентов в рядах КГБ и ГРУ. Некоторые из них были приговорены к смертной казни. В 1994 году ФБР США арестовало Эймса и добилось пожизненного заключения. Сообщалось, что Эймс отбывает наказание в тюрьме особо строгого режима Алленвуд в штате Пенсильвания.

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов. В 2002 года Ханссена приговорили к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывает срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.

Напомним, ранее в этом году гражданин Мексики был арестован по подозрению в слежке за официальным лицом США в пользу Российской Федерации. Американские силовики утверждали, что Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес имел контакт с российским чиновником, по чьим указаниям и выполнял различные задания.

Также мы сообщали, что в 2017 году разведка США вывезла из РФ своего ценного агента, который являлся ее источником в российском правительстве.