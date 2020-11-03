После землетрясения в Измире, Турция, спасатели нашли девочку, которая провела под завалами здания около четырех суток.

Об этом сообщает "РИА Новости" в Telegram.

"Во время "минуты тишины" сегодня утром мы услышали ее голос. Когда подобрались ближе, девочка сказала, что она в порядке, и что ее зовут Айда. Вскрыли бетон - и увидели, что девочка находится в пустом промежутке между стиральной и посудомоечной машинами. Мы попросили помахать ее рукой – она помахала и улыбнулась", - рассказали спасатели.

По словам волонтеров и пожарников, их "поразили сияющие глаза" девочки. Отец ребенка был найден живым, а вот мать, которую откопали спустя несколько минут, была мертва. Девочку доставили в больницу Эгейского университета в Измире, ее организм сильно обезвожен.

По словам медиков, оказавшись в машине скорой помощи, ребенок попросил воды, айран и котлету.

Напомним, во время землетрясения в Измире, что на западе Турции, рухнул многоквартирный жилой дом.

Как сообщала "Страна", не менее шести зданий разрушено в турецком Измире в результате землетрясения магнитудой 6,6 баллов, которое произошло в восточном Средиземноморье. Оно ощущалось не только на западе Турции, но и затронуло несколько стран - Болгарию, Кипр, Турцию, Египет, Грецию, Ливию, Великобританию и Македонию.

Также "Страна" писала, что по состоянию на 3 ноября количество жертв землетрясения в Измире возросло до 110, еще более тысячи пострадали.