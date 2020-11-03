В городе Очакове на грабеже МАФа поймали мальчика, который ранее ограбил магазин с мороженым и собственную школу, попутно совершив поджог в учебном заведении.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области в Facebook.

Подросток, который обокрал магазин с мороженым и свою школу в Очакове, затем поджегши ее, уличенный полицейскими на краже выручки из киоска

"16-летний местный житель отжал роллеты окошка в киоске уличной еды, и забрал 3000 грн выручки. Сейчас несовершеннолетний является подсудимым по ряду имущественных преступлений, а всего на его счету около 15 эпизодов краж и угонов", - указано в сообщении.

Мелкий предприниматель из Очакова обратился в правоохранительные органы с заявлением об ограблении ларька по улице Спасской. Просмотрев камеры наружного видеонаблюдения, полицейские заметили знакомое лицо - местного 16-летнего воришку, который уже не раз попадал в поле зрения полиции.

Подростка вызвали в отдел полиции, куда он прибыл с бабушкой. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 185 УК "Кража с проникновением в помещение", за что грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве в Днепровском районе молодые люди проникли в школу и "обчистили" шкафчики с личными вещами учащихся.

Как сообщала "Страна", в Одессе школьник пытался ограбить 35-летнего мужчину, но был задержан на горячем сотрудниками правоохранительных органов. Об инциденте сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.