Вечером 2 ноября в австрийской Вене произошла террористическая атака, в результате которой погибли шесть человек. Власти объявили общенациональный траур, который продлится до четверга, 5 ноября, включительно.

Издание Deutschce Welle спросило у украинцев и россиян, живущих в Вене, как на них сказалась эта трагедия.

"Секунда или метр могли все решить"

Диана, студентка, выросла в Москве, живет в Вене почти два года:

Я только что говорила с психологом, чтобы понять, как себя вести, чтобы не завалиться в этот страх. Мне объяснили, как себя вести, что делают люди, пережившие теракт. Например, мне первое время лучше не ходить в то место, где все произошло. Нужно занимать себя мелкими бытовыми делами и рассказывать о том, что со мной случилось, делиться с людьми.

Я вчера была в кафе с подругой в районе "Бермудского треугольника" (квартал в центре Вены. - Ред.), мы сидели на веранде. В самом кафе было пусто, но в соседних барах и ресторанах людей было очень много, все веселились, выпивали. Мы с подругой буквально только встали из-за стола, как начали звучать хлопки. Я сразу поняла, что это выстрелы, но мне просто не верилось, что такое возможно в Вене. Я первым делом посмотрела на небо, чтобы убедиться, что это не фейерверк, а потом опустила глаза и увидела ужас у всех на лицах. Моя подруга оцепенела, я схватила ее, и мы побежали: я решила, что нужно перебежать (по мосту. - Ред.) через Дунай, пуля не долетит через реку, а там уже жилые кварталы, можно найти помощь.

Мы с подругой бежали не в толпе, а сами по себе: туда, где не так людно. Все побежали в метро, а мы к другому мосту. Там сначала стало так резко тихо, а потом мы снова услышали выстрелы и опять побежали, за нами всю дорогу бежала еще одна девушка. Мы вместе дергали двери подъездов, это длилось секунды, а потом забежали в тот, где дверь была плохо закрыта. Сначала за нами (в подъезд. - Ред.) еще пара зашла, и они вообще нам не поверили, что что-то происходит. А я еще от шока как будто немецкий весь забыла, пара скептически нам разрешила минут 10 посидеть в подъезде. А после зашла девушка, которая видела, что люди бегут, и предложила нам пока переждать в ее квартире, посмотреть новости и тогда уже решить, что делать.

Причем девушка была такая спокойная, что мне даже сначала не верилось, что все это со мной произошло. Я думала, может, показалось, но потом открыла новости, услышала звуки вертолетов и сирен и тогда уже поплакала и погрустила. Я почти сразу написала маме, что попала в теракт. Ночью я звонила в полицию и в российское консульство, потому что не знала, что мне делать. Но они все посоветовали мне остаться у девушки, потому что ситуация напряженная. Я была у нее до 7 утра, спала часа три, а утром меня забрал друг на машине.

Я в Вене всегда могла и одна поздно ночью возвращаться, знала, что ничего не произойдет. Обычно так оно и было. Сегодня, завтра, послезавтра я останусь дома, буду приходить в себя, отдыхать, потом начнется учеба онлайн. Я чувствую себя так, как будто заново родилась, мне было очень страшно, секунда или метр могли решить, жить мне дальше или нет. Но я получила очень, очень большую поддержку от близких и знакомых и, мне кажется, надо помнить, что, несмотря на то, что случилось, в мире гораздо больше хороших и добрых людей, которые всегда готовы помочь.

"Я буду и дальше чувствовать себя здесь в безопасности"

Александр Митрофанов, студент, живет в Вене более двух лет, вырос в Ставропольском крае:

Я был вчера, как и многие жители Вены, в кафе, проводил последний перед локдауном вечер с друзьями. Это примерно в 15 минутах ходьбы от места теракта. Одному из друзей прислали видео стрельбы, никто в начале не знал, что происходит. Сначала думали, что кто-то просто запустил фейерверк, потом стали присылать еще видео, где уже было очевидно, что идет стрельба. Дальше появилась информация от министерства внутренних дел.

Это все случилось буквально за 20 минут. В кафе нам никто ничего не говорил, все посетители просто смотрели в телефоны. Мы ушли примерно в половине десятого, я поехал домой на велосипеде. И на протяжении всего пути я слышал сирены, везде была полиция, я видел вертолеты, все направлялись в центр.

И я, и мои друзья в шоке, Вена - это такой тихий и спокойный город, где всем комфортно. И теперь все вышли из зоны комфорта. Некоторых сегодня попросили остаться дома. Было известно, что стрелявший является угрозой для общества. Получается, это ошибка местных спецслужб. Я рос в Ставропольском крае, где похожие случаи регулярно происходили в начале 2000-х. Происшедшее мое отношение к Вене не изменит. И я думаю, что я буду и дальше чувствовать себя здесь в безопасности, но властям все-таки нужно бдительнее следить за такими кейсами.

"Мне страшно - впервые за все годы в Вене"

Яна Будюк, живет в Вене 18 лет, родом из Киева:

Я заснула сегодня в три часа ночи. Это был жуткий стресс для всех австрийцев, ведь последняя атака была в 1970-х годах. Люди ночью не спали, активность в соцсетях была чуть ли не до самого утра. Некоторые мои знакомые застряли в центре, потому что их закрыли в кафе, где они находились, и не выпускали до глубокой ночи, пока полиция не развезла их по домам.

Это крайне неординарная ситуация. Мы знаем, что Вена очень много лет находится на первом месте в мире по уровню жизни, по безопасности - и тут такое происходит. Австрия всегда придерживалась нейтралитета, не вмешивалась ни в какие военные конфликты, и тут такой террористический акт. Несмотря на то, что полиция наделена достаточно широкими - по сравнению с другими европейскими странами - полномочиями, все равное вот такое у нас происходит. То есть была какая-то недоработка. Что-то пошло не так. Потому что никто этого не ожидал.

В русскоязычном сообществе настроения, конечно, агрессивные против тех, кто это устроил. Все настроены резко негативно, мол, "всех выселить". Очень негативно. Первого террориста уже опознали - это 20-летний уроженец Северной Македонии, который присягнул новому главе ИГИЛ. За эти 18 лет в Вене мне ни разу не было страшно. А сегодня - страшно. Потому что один террорист еще на свободе, и людей просят не выходить из домов.

"Я не хочу жить в страхе, как это было в Москве"

Елена Изварина, бывшая москвичка, на пенсии, живет в Вене три года и учится в вузе:

Я планировала вчера выйти в центр, но в последний момент все отменилось из-за проблем с велосипедом. Вечером я получила сообщение от своего друга, что он в безопасности: я удивилась, это в Вене очень неожиданно. Только тогда я стала просматривать новости. Полиция вечером просила не выходить из дома и не покидать места, где вы сейчас находитесь, а также не распространять видео, которые сразу появились в соцсетях.

Но я его, конечно, смотрела, и это были шокирующие кадры: когда неизвестный стреляет в мужчину, который просто курит у ресторана, а потом возвращается и добивает его. У меня сразу возникли воспоминания о московских терактах на Лубянке. Я не спала до утра, слышала звуки вертолетов и сирен. Сегодня я осталась дома, как и предписано, отменила свою встречу.

Безопасность - самое главное преимущество в Вене, причем в любом районе. Это очень дружелюбный город, очень интернациональный. Я всегда чувствовала себя здесь спокойно, и поэтому произошедшее воспринимается как нечто нереальное. Я сейчас понимаю, что мне надо поработать над своим психологическим состоянием, чтобы не позволить этому ужасу захватить меня и диктовать мне стиль моей жизни. Я не хочу жить в страхе, как это было в Москве, когда было просто страшно спуститься в метро. Мы с друзьями уже обсудили, что не позволим изменить нашу жизнь и наши привычки в Вене, которую мы очень любим.

"Большое счастье, что жертв так мало"

Сергей Абрамкин, живет в Вене 15 лет, переехал из России:

Вчера был очень теплый день, практически сентябрьский. Я вечером вышел на пробежку и побежал как раз в сторону центра, потому что там очень красиво и мало народа. И я обратил внимание, что при такой хорошей погоде в последний день, когда открыты уличные кафе и рестораны, там сидит очень много людей, совершенно пренебрегая рекомендациями по поводу социальной дистанции, масок и всего прочего. Как в последний раз - последний день перед локдауном.

То место, где происходили эти события, я довольно хорошо знаю - я жил там десять лет назад. Там находится несколько уличных кафе, рассчитанных скорее на веселую публику, на студентов. Я могу представить себе, что там было очень много людей. И то, что жертв так мало, это большое счастье. Город сегодня пустой. С одной стороны, первое объяснение, которое приходит на ум, это вчерашние события.

Второе - это корона, потому что с сегодняшнего дня официально введен так называемый "мягкий локдаун". Те, кто могут работать дома, остаются дома. Те, кто должен находиться на рабочем месте, имеют право работать в обычном режиме. Но сегодня все-таки было меньше народа, чем я ожидал. Пустые автобусы, никого нет. Нет детей школьного возраста, потому что официально сегодня детей освободили от школы и им можно было остаться дома. Пустота бросалась в глаза.

Мне не страшно. Потому что вероятность того, что нечто подобное приключится со мной, очень мала. 15 человек из двух миллионов, которые живут в Вене. Я стараюсь подходить к этому вопросу рационально. Потому что иначе возникает паника, иначе любая эмоциональность ведет к подозрениям, которые заполняются сразу страхами.

Мне не кажется, что жители Вены также рационально относятся к этому. Многие остались дома, многие не знают, как разговаривать об этом с детьми. Газеты дают ссылки на службу психологической помощи, помощь специалистов, которые объяснят детям, что произошло. Потому что терактов в Вене не было давно, и считалось, что все это обходит Вену. Людей эти события застали врасплох.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отметил исламистский характер теракта добавив, что "это не конфликт между австрийцами и мигрантами, это борьба между цивилизацией и варварами".