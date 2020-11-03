Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото когда-то домашней лошади по имени Цыганка Аза, которая сбежала на свободу и уже второй год живет в табуне лошадей Пржевальского.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Цыганка Аза" и дикие лошади. О какой чистоте породы могут рассуждать только люди. Животные же руководствуются инстинктами. А еще, как представится возможность вернуться в дикую природу, вспомнить, так сказать, корни, тогда появляются вот такие интересные и необычные истории. Наши любимые лошади радушно приняли в один из своих табунов на территории Чернобыльского заповедника ворону кобылу с белой меткой на лбу", - указано в сообщении.

Так, Цыганка Аза когда-то работала в одном из местных лесничеств, а потом сбежала в заповедник к диким лошадям. В прошлом году и в этом году он успела родить двух жеребят. На снимке они темнее, чем другие лошади.

"Полукровки? Кто знает, какая еще кровь намешана в бывшей домашней кобылы. В конце концов, у нас не питомник чистокровных животных, а территория, где природа может быть собой", - добавили в заповеднике.

Напомним, в табуне лошадей Пржевальского обнаружили пополнение - на свежих фотографиях пережившей лесные пожары зоны отчуждения видно малеснького нового члена стада.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали о применении квадрокоптера для контроля популяции и состояния здоровья лошадей Пржевальского, которые являются визитной карточкой заповедной зоны.