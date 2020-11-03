Апелляционный суд Милана освободил из под стражи нацгвардейца Виталия Маркива, который подозревался в убийстве итальянского журналиста Энди Роккелли под Славянском в 2014 году.

Об этом во вторник, 3 ноября, в своей Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Маркива освободили!!)!!!! Только что аппеляционный суд принял решение!" - сообщил глава МВД.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что решением апелляционного суда Милана Маркив оправдан по всем обвинениям.

"Маркив свободный и возвращается в Украину", - написал чиновник.

Эту информацию также подтвердила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего героя, полностью оправдав его", - написала омбудсмен.

Напомним, что Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года.

17 мая 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Италию для участия в судебном процессе по делу военнослужащего. Однако тогда Маркиву это не помогло и суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Стоит отметить, что нацгвардеец имеет двойное гражданство - итальянское и украинское, потому Италия может не выдавать осужденного украинца.

Тем не менее в начале этого года Верховная Рада выступила с заявлением, в котором осудила итальянскую сторону за несправедливый процесс против Маркива.

Апелляцию Украины по делу нацгвардейца итальянский суд должен был рассмотреть весной 2020 года, однако из-за коронавируса и карантина процесс был фактически заблокирован. Подробнее об истории с Маркивым можно прочитать в нашем материале.