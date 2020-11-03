Легендарный аргентинский футболист и тренер "Химнасии" Диего Марадона лечится в больнице от депрессии.

Об этом во вторник, 3 ноября, со ссылкой на заявление представителя бывшего капитана сборной Аргентины передает Associated Press.

"Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - заявил собеседник агентства.

По данным журналистов, Марадону госпитализировали в больницу неподалеку от Буэнос-Айреса в понедельник по просьбе его личного врача. За три дня до этого звезда мирового спорта отметил свое 60-летие.

Ранее мы писали, что Марадона, несмотря на госпитализацию, все еще намерен вывести свою "Химнасию" в ближайшее воскресенье на матч первенства Аргентины против "Велеса".

Также "Страна" сообщала, что Марадона заявил о вере в российскую вакцину от коронавирусной болезни.