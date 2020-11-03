Украинские власти действительно обсуждают вариант введения карантина выходного дня, о чем написала сегодня "Страна".

Об этом заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

"О карантине выходного дня был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал Ляшко и добавил, что режим адаптивного карантина будет продлен со следующего понедельника до 31 декабря.

Напомним, ранее источники в Офисе президента сообщили "Стране", что власти рассматривают вариант введения карантина выходного дня. Он означает, что с пятницы по воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов (кроме как на вынос), а также фудкортов и развлекательных зон в торговых центрах.

Как сообщала "Страна", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий уже предупреждал, что в стране могут ввести "карантин выходного дня".