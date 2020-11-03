Полиция Львова задержала мужчин, которые пришли сдавать в ломбард похищенный накануне велосипед.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Несколько дней назад патрульные получили ориентировку о краже велосипеда. По словам пострадавшего работника ломбарда, он демонстрировал его потенциальному покупателю. Неизвестный решил испытать двухколесный и убежал. На следующий день к патрульным 2 батальона пришел вызов от того же потерпевшего, в ломбард на проспекте Черновола привезли сдавать его велосипед", - указано в сообщении.

Пострадавший показал на мужчин, которые вышли из ломбарда. У одного из них он этот велосипед две недели назад купил, а второй и украл транспорт. Попытка бегства не увенчалась успехом - 21-летнего вора поймали сразу. Он пытался спрятаться во дворе, однако правоохранители выследили преступника. Так же задержан 39-летний сообщник.

Поступок мужчин квалифицировали как грабеж и передали пойманных полиции.

Напомним, в Мелитополе Запорожской области пес пытался перегрызть навесной замок у припаркованного возле местного супермаркета АТБ велосипеда.

Как сообщала "Страна", черкасские оперативники благодаря переделанному велосипеду раскрыли двойное убийство. 58-летний местный житель убил двух мужчин и издевался над своими родителями. Теперь он проведет за решеткой, вероятно, все оставшиеся ему годы.