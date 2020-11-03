Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио ситуацию вокруг признания незаконными положений антикоррупционного законодательства Конституционным судом (КС).

Об этом во вторник, 3 ноября, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, начавшемся из-за решения Конституционного суда от 27 октября, которым фактически была "обнулена" вся система борьбы с коррупцией, которую наше государство при поддержке, в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии, выстраивало в последние годы", - говорится в сообщении.

В ходе разговора глава государства отметил, что не может допустить ситуации, когда Конституционный суд выносит неправовые решения, которые уничтожают систему антикоррупционных органов, таких как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Моя первоочередная задача сейчас - сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы", - цитирует Зеленского Офис президента.

В свою очередь Букиккио предложил главе государства провести экспертизу Венецианской комиссии в этой ситуации. Он добавил что в любом случае нельзя ставить под угрозу существование ВАКС, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц и земельную реформу. Зеленский пригласил комиссию к совместной работе на судебной реформой в Украине.

Также он отметил четкую позицию Венецианской комиссии касательно аннексии Крыма.

"Благодаря вам и нашим международным партнерам верю, что Крым вернется", - отметил Зеленский.

После разговора Букиккио в своем Твиттере сообщил, что в ходе разговора Зеленский пообещал восстановить доверие к судебной системе и КС в соответствии с основным законом.

"Хорошая и плодотворная дискуссия сегодня с президентом Зеленским (который – Ред.) взял на себя обязательство бороться с коррупцией и восстановить доверие к судебной системе и Конституционному суду Украины в соответствии с Конституцией и верховенством закона. Совет Европы и его органы готовы к сотрудничеству", - заявил председатель Венецианской комиссии.

Напомним, после того как Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий. Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

В свою очередь Венецианская комиссия выступила против нарушения Конституции при решении проблемы с Конституционным судом Украины.