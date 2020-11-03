Все фракции Верховной Рады согласились проголосовать на заседании в среду, 4 ноября, за отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов (PPO) для предпринимателей упрощенной группы налогообложения (ФЛП) на год - до 1 января 2022 года.

Об этом во вторник, 3 ноября, информирует "Интерфакс-Украина".

"Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп… Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - сказал спикер парламента после проведенных в парламенте консультаций с участием главы профильного комитета Данилы Гетманцева.

Он отметил, что завтра будет дано поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть эту инициативу и вынести ее в зал для голосования.

"Я уверен, что никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - сказал Разумков.

Ранее мы писали о том, что из-за карантина намеченную на апрель фискализацию предпринимателей отсрочили до 1 января 2021 года.

Уже сегодня в правительственном квартале прошли сразу две акции с участием бизнеса - так называемый Налоговый майдан (организованный движением SaveФОП, объединяющим физлиц-предпринимателей, которые выступают против обязательного перехода на кассовые аппарата со следующего года), и акция Украинской Рады бизнеса, представители которой придерживаются противоположной позиции.