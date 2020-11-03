Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на вторник, 3 ноября, в Украине с начала пандемии коронавируса от осложнений этого заболевания скончалось 212 врачей.

Об этом он рассказал в ходе выступления в Верховной Раде Украины, трансляцию которого вел телеканал "112".

"У нас всего умерло 7 532 человека, а количество врачей, которые погибли во время борьбы с COVID-19, - 212 человек", - заявил он.

Когда же министру задали вопрос и сумме компенсаций, выплаченных семьям погибших медиков, он предпочел не отвечать.

Напомним, в Украине может быть введен "карантин выходного дня". Возможно уже с этой пятницы 6 ноября.

Как сообщала "Страна", мобильные госпитали начнут разворачивать по Украине в трех точках - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.