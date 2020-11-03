Госбюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыск в территориальных органах и центральном аппарате Таможенной службы по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением отдельными работниками службы.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

"Обыски проводятся на основании постановления Печерского райсуда Киева по признакам возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020", - сообщили в службе.

Суд постановил провести обыски представителями Государственного бюро расследования во всех территориальных органах Гостаможслужбы.

В то же время, как сообщают в СБУ, силовики разоблачили чиновников Гостаможслужбы, которые нанесли ущерб государству в особо крупных размерах

"В разоблаченной сотрудниками Службы безопасности Украины схеме были задействованы чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок. Это привело к значительным последствиям - государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков в офисе и в 15 региональных представительствах таможни было изъято финансово-хозяйственную документацию, может подтвердить нарушение бюджетного законодательства.

Ранее сообщалось, что новым главой гостаможни Украины стал директор "Борисполя".

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