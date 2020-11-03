СБУ и ГБР провели масштабные обыски облавы на нескольких таможнях одновременно. Фото
Госбюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыск в территориальных органах и центральном аппарате Таможенной службы по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением отдельными работниками службы.
Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
"Обыски проводятся на основании постановления Печерского райсуда Киева по признакам возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020", - сообщили в службе.
Суд постановил провести обыски представителями Государственного бюро расследования во всех территориальных органах Гостаможслужбы.
В то же время, как сообщают в СБУ, силовики разоблачили чиновников Гостаможслужбы, которые нанесли ущерб государству в особо крупных размерах
"В разоблаченной сотрудниками Службы безопасности Украины схеме были задействованы чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок. Это привело к значительным последствиям - государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении СБУ.
Во время обысков в офисе и в 15 региональных представительствах таможни было изъято финансово-хозяйственную документацию, может подтвердить нарушение бюджетного законодательства.
Ранее сообщалось, что новым главой гостаможни Украины стал директор "Борисполя".
Также мы писали о том, как проходили обыски у смотрящих за строительным рынком.