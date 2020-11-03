С понедельника, 2 ноября, в Украине заработал контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни.

Об этом информирует пресс-служба МОЗ в соцсети facebook.

"2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни. Теперь, чтобы получить исчерпывающую информацию, касающуюся лечения и диагностики COVID-19 стоит только позвонить по номеру 0-800-60-20-19, - говорится в сообщении.

Звонки на этот номер бесплатны. Консультации предоставляются круглосуточно.

Ранее в Минздраве заявили, что Украина находится на грани коронавирусной катастрофы.

Также мы писали, что 3 ноября в Киеве зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев Covid-19. За сутки заболели 789 жителей столицы.