В Украине заработал контакт-центр МОЗ Украины по противодействию коронавирусу
С понедельника, 2 ноября, в Украине заработал контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни.
Об этом информирует пресс-служба МОЗ в соцсети facebook.
"2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни. Теперь, чтобы получить исчерпывающую информацию, касающуюся лечения и диагностики COVID-19 стоит только позвонить по номеру 0-800-60-20-19, - говорится в сообщении.
Звонки на этот номер бесплатны. Консультации предоставляются круглосуточно.
Ранее в Минздраве заявили, что Украина находится на грани коронавирусной катастрофы.
Также мы писали, что 3 ноября в Киеве зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев Covid-19. За сутки заболели 789 жителей столицы.
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