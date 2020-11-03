Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 3 ноября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на 3 ноября. За последние сутки заразилось еще 8 899 человек, излечилось 5 100 пациентов и скончалось 157.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Киев - 39534 случаев
- Винницкая область - 11 096 случаев
- Волынская область - 14 234 случая
- Днепропетровская область - 15 729 случаев
- Донецкая область - 11 731 случай
- Житомирская область - 15 833 случая
- Закарпатская область - 15 187 случаев
- Запорожская область - 10 797 случаев
- Ивано-Франковская область - 21 596 случаев
- Киевская область - 17 535 случаев
- Кировоградская область - 2 677 случаев
- Луганская область - 3 881 случай
- Львовская область - 31 134 случая
- Николаевская область - 8 736 случаев
- Одесская область - 25 785 случаев
- Полтавская область - 10 190 случаев
- Ровенская область - 19 998 случаев
- Сумская область - 12 409 случаев
- Тернопольская область - 21 186 случаев
- Харьковская область - 38 709 случаев
- Херсонская область - 4 424 случая
- Хмельницкая область - 16 928 случаев
- Черкасская область - 9 670 случаев
- Черновицкая область - 22 881 случай
- Черниговская область - 9 213 случаев
Напомним, после того, как Министерство здравоохранения посоветовало украинцам приобрести пульсоксиметры (устройства, которые определяют уровень насыщения крови кислородом), выяснилось, что не во всех киевских аптеках их можно купить.
Как сообщала "Страна", Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел Covid-19.
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