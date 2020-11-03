В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на 3 ноября. За последние сутки заразилось еще 8 899 человек, излечилось 5 100 пациентов и скончалось 157.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Киев - 39534 случаев

Винницкая область - 11 096 случаев

Волынская область - 14 234 случая

Днепропетровская область - 15 729 случаев

Донецкая область - 11 731 случай

Житомирская область - 15 833 случая

Закарпатская область - 15 187 случаев

Запорожская область - 10 797 случаев

Ивано-Франковская область - 21 596 случаев

Киевская область - 17 535 случаев

Кировоградская область - 2 677 случаев

Луганская область - 3 881 случай

Львовская область - 31 134 случая

Николаевская область - 8 736 случаев

Одесская область - 25 785 случаев

Полтавская область - 10 190 случаев

Ровенская область - 19 998 случаев

Сумская область - 12 409 случаев

Тернопольская область - 21 186 случаев

Харьковская область - 38 709 случаев

Херсонская область - 4 424 случая

Хмельницкая область - 16 928 случаев

Черкасская область - 9 670 случаев

Черновицкая область - 22 881 случай

Черниговская область - 9 213 случаев

Напомним, после того, как Министерство здравоохранения посоветовало украинцам приобрести пульсоксиметры (устройства, которые определяют уровень насыщения крови кислородом), выяснилось, что не во всех киевских аптеках их можно купить.

Как сообщала "Страна", Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел Covid-19.