В Евросоюзе заявили, что признание неконституционными положений антикоррупционного законодательства Украины противоречит договоренностям, которые Киев взял на себя при согласовании макрофинансовой помощи с ЕС размером в 1,2 млрд евро.

Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано, обнародованном во вторник, 3 ноября.

"Решение Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года по элементам антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции достоинства 2014 года", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, признание положений антикоррупционного законодательства незаконными ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, в том числе и в отношении ЕС.

При этом, он отметил, что в ЕС осознают сложность ситуации и ценят попытки властей взять ее под контроль.

"Мы призываем украинскую власть в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по предотвращению коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до крайнего срока – 16 декабря, установленного Конституционным Судом. Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", – говорится в заявлении.

Напомним, в июле Украина подписала меморандум с ЕС о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность чиновников за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

29 октября в представительстве Европейского Союза в Украине напомнили, что помощь ЕС, в том числе и финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления.