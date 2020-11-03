Цены на золото продолжают повышаться во вторник на фоне неопределенности с итогами президентских выборов в США, а также в ожидании заседания Федеральной резервной системы.

Так, декабрьские контракты на золото на бирже Comex подорожали на 0,8% - до $1908,3 за унцию. Днем ранее их стоимость выросла на 0,7%, передает "Интерфакс".

Котировки декабрьских контрактов на серебро поднялись на 1,5% - до $24,395 за унцию. В понедельник они увеличились на 1,6%.

"Цены на золото растут в преддверии дня выборов и всей связанной с этим суматохой, а также перед заседанием ФРС, на котором, вероятно, будет сказано о намерении сделать больше и о том, что Конгрессу по-прежнему необходимо оказывать финансовую поддержку", - полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В последние недели рынок золота был волатильным, но ценам удалось удержаться выше отметки $1900 за унцию из-за опасений по поводу результатов выборов в США и распространения COVID-19 во многих штатах.

Эксперты полагают, что поддержку драгметаллу оказывают опасения относительно вероятных задержек в подсчете итогов выборов из-за значительных объемов голосования по почте. Кроме того, существует риск гражданских беспорядков или оспаривания результатов выборов, когда проигравший откажется признавать поражение, что также является фактором, который будет способствовать росту котировок золота.

Цены на палладий с поставкой в декабре подскочили в понедельник на 3,2% - до $2291,9 за унцию. Январские контракты на платину дорожают на 1,9% - до $876,1 за унцию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине спустя 15 лет возобновили добычу золота.

Также мы писали о том, что и нефть уверенно дорожает на фоне надежд на снятие ограничений по ее добыче, а также неопределенности в итогах выборов президента в США.