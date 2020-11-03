Контрразведка СБУ раскрыла схему легализации в Украине нелегалов из стран СНГ, "ЛДНР", Приднестровской молдавской республики и прочих территорий. В дальнейшем этих людей должны были перенаправлять в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что схема "работала" по двум направлениям. По первому - иностранцы предоставляли злоумышленникам копии своих документов. На их основе "клиентам" под предлогом потери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. К документам вносились фиктивные сведения о якобы рождении лица в Украине. Затем дубликаты организаторы передавали "своим" работникам украинских ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг - Ред.), которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан нашего государства. Стоила такая "услуга" 3-5 тысяч евро и длилась от 2 до 4 месяцев", - указано в сообщении.

Известно, что в схему были вовлечены сотрудники государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и Молдове.

Второй механизм легализации иностранцев проходил через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Это делалось на основании поддельного украинского паспорта старого образца, в котором переклеивали реальное фото иностранца в документе с чужими установочными данными.

Сначала правоохранители провели 26 обысков в миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области, Молдавии, а также по месту работы и жительства сообщников. Таким образом нашли и конфисковали почти 150 поддельных паспортов, в результате чего 50 людям отменили украинское гражданство.

На втором этапе правоохранители провели одновременно шесть обысков, в том числе в подразделениях Государственной таможенной службы в Виннице, во время которых обнаружили дополнительные материалы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности. В частности, были конфискованы ранее изготовленные фиктивные документы, списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.

Сейчас СБУ ищет возможных сообщников преступников и не доказанные случаи незаконной легализации или переправки людей.

Напомним, Национальная полиция Украины разоблачила транснациональную преступную группировку, члены которой вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.

Как сообщала "Страна", Германия пытается справиться с потоком украинских нелегалов-заробитчан, которые всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть в страну в условиях карантинных ограничений.