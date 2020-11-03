Чиновники массово подделывали украинские паспорта нелегалам. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ раскрыла схему легализации в Украине нелегалов из стран СНГ, "ЛДНР", Приднестровской молдавской республики и прочих территорий. В дальнейшем этих людей должны были перенаправлять в Европу. 

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что схема "работала" по двум направлениям. По первому - иностранцы предоставляли злоумышленникам копии своих документов. На их основе "клиентам" под предлогом потери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. К документам вносились фиктивные сведения о якобы рождении лица в Украине. Затем дубликаты организаторы передавали "своим" работникам украинских ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг - Ред.), которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан нашего государства. Стоила такая "услуга" 3-5 тысяч евро и длилась от 2 до 4 месяцев", - указано в сообщении.

Чиновники массово подделывали украинские паспорта нелегалам

Известно, что в схему были вовлечены сотрудники государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и Молдове.

Второй механизм легализации иностранцев проходил через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Это делалось на основании поддельного украинского паспорта старого образца, в котором переклеивали реальное фото иностранца в документе с чужими установочными данными.

Чиновники массово подделывали украинские паспорта нелегалам

Сначала правоохранители провели 26 обысков в миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области, Молдавии, а также по месту работы и жительства сообщников. Таким образом нашли и конфисковали почти 150 поддельных паспортов, в результате чего 50 людям отменили украинское гражданство.

Чиновники массово подделывали украинские паспорта нелегалам

На втором этапе правоохранители провели одновременно шесть обысков, в том числе в подразделениях Государственной таможенной службы в Виннице, во время которых обнаружили дополнительные материалы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности. В частности, были конфискованы ранее изготовленные фиктивные документы, списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.

Чиновники массово подделывали украинские паспорта нелегалам

Сейчас СБУ ищет возможных сообщников преступников и не доказанные случаи незаконной легализации или переправки людей. 

Чиновники массово подделывали украинские паспорта нелегалам

Напомним, Национальная полиция Украины разоблачила транснациональную преступную группировку, члены которой вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.

Как сообщала "Страна", Германия пытается справиться с потоком украинских нелегалов-заробитчан, которые всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть в страну в условиях карантинных ограничений.

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