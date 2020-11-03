Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов во вторник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $40,22 за баррель, что на $1,25 (3,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,20 за баррель, что на $1,39 (3,78%) выше уровня предыдущей сессии.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США. По мнению аналитиков Rystad Energy, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена будет способствовать росту нефтяного спроса в краткосрочной перспективе, однако его внешняя политика может привести к росту предложения на рынке.

"Мы видим потенциал роста мирового нефтяного спроса на 500 тыс. баррелей в сутки в 2021 году, если Байден станет 46-м президентом США, по сравнению с прогнозом, который предполагает продолжение политики Трампа", - считают в Rystad Energy.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале недели цены на нефть обвалились из-за ужесточения карантина в Европе.