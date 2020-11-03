Опубликована карта прогноза погоды в Украине по областям на 4 ноября
В среду, 4 октября, на всей территории Украины ожидается сухая погода и только в западной части страны возможны осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром в Украине местами ожидаются туманы. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +3...+5, в Тернополе, Херсоне и Запорожье +6...+8. Днем потеплеет до +9...+11.
В столице Украины ночью обещают +3...+5 градусов, днем синоптики обещают сухую погоду с переменной облачностью, температура достигнет +11 градусов.
Ранее "Страна" сообщала, что вторник принесет Украине туман, дождь и снег в Карпатах. На остальной территории - переменно облачная погода без осадков.
Также напоминаем, что после снегопада в Карпатах сейчас мороз и ясная погода.