В среду, 4 октября, на всей территории Украины ожидается сухая погода и только в западной части страны возможны осадки.



Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в Украине местами ожидаются туманы. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+5, в Тернополе, Херсоне и Запорожье +6...+8. Днем потеплеет до +9...+11.

В столице Украины ночью обещают +3...+5 градусов, днем синоптики обещают сухую погоду с переменной облачностью, температура достигнет +11 градусов.



Ранее "Страна" сообщала, что вторник принесет Украине туман, дождь и снег в Карпатах. На остальной территории - переменно облачная погода без осадков.



Также напоминаем, что после снегопада в Карпатах сейчас мороз и ясная погода.