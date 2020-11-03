При землетрясении в турецком Измире погибли 110 человек, число раненых превысило 1000.

Об этом, со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, во вторник, 3 ноября, сообщает информагентство Anadolu Ajansı Canlı.

По словам главы государства, спасти из под завалов удалось 107 человек.

"Из-под завалов извлечены трупы 110 человек. Число раненых - 1027. 883 из них получили лечение", - заявил Эрдоган.

Напомним, 30 октября, на западе Турции, в Измире, произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Подземные толчки ощущались не только в этой стране, но также в Египте, Греции, Болгарии и других странах.

Ранее мы рассказывали о менее мощном землетрясении, произошедшем в Хорватии 1 ноября.