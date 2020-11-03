Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, который подозревается в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятия заказных решений.

Об этом гласит информация, размещенная на сайте ведомства во вторник, 3 ноября.

"В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе этого года Павел Вовк в очередной раз возглавил Окружной административный суд Киева. А детом НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заподозрили Вовка, его замов и шесть судей в захвате власти. Сам Вовк расценил это дело против сотрудников ОАСК как попытку иностранных агентов захватить судебную власть в Украине через НАБУ.

Стоит отметить, что это уже второй раз, когда НАБУ объявляет Вовка в розыск. В сентябре его и еще 6 судей ОАСК разыскивали как подозреваемых. Однако Вовк заявлял, что не прячется от детективов НАБУ, а подозрение ему не вручали, так как он находится в отпуске.

Уже в октябре Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о сообщении подозрения председателю Окружного административного суда столицы Павлу Вовку. Это решение было мотивировано ненадлежащим вручением документа.