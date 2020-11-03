Местные выборы в приграничном городе Берегово на Закарпатье, куда запретили въезд двум чиновникам из-за агитации, выиграла Партия венгров Украины "КМКС", за которую агитировали венгерские чиновники.



Об этом сообщают данные на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.



Данная партия получит 13 депутатских мандатов, на втором месте - Демократическая партия венгров Украины. Правящая партия "Слуга народа" смогла завоевать 4 мандата, по 3 представителя в горсовете будут иметь "Европейская солидарность", партия "Команда Андрея Балоги" и "Родное Закарпатье".



Выборы мэра с результатом в 76,44% выиграл действующий глава города Золтан Бабяк.



В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.



Ранее "Страна" сообщала, что в Евросоюзе не будут вмешиваться в конфликт между Венгрией и Украиной из-за выборов на Закарпатье. ЕС считает, что этот конфликт является вопросом двусторонних отношений между странами.



Также напомним, что Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в местные выборы. Украинские дипломаты подчеркнули, что попытки Венгрии нагнетать эмоции и провоцировать украинцев пренебрегать Конституцией Украины и другими законами обречены на провал.