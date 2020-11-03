После того, как Минздрав посоветовал украинцам покупать пульсоксиметры, выяснилось, что не во всех аптеках Киева их можно купить.

Пульсоксиметры - это устройства, измеряющие уровень насыщения капиллярной крови кислородом. Рассказываем для чего это нужно, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Как работают пульсоксиметры

В начале этого года популярный педиатр Евгений Комаровский объяснил, что в зависимости от насыщенности кислородом меняется цвет крови. Богатая кислородом артериальная кровь - ярко-алого цвета, венозная кровь - темно-вишневого. То есть по цвету крови можно определить содержание кислорода в ней. Это можно сделать с помощью специального прибора - пульсоксиметра. Он создает излучение, просвечивает палец (чаще всего портативный прибор крепится именно на палец) и анализирует глубину цвета капиллярной крови.

При этом доктор Комаровский сказал, что в большинстве случаев пульсоксиметр в домашней аптечке не нужен, но он может быть полезен при хронических болезнях легких, астме, серьезной анемии, пороке сердца, состояниях сильной мышечной слабости, после операции, после удаления зуба под наркозом, после инсульта.

Но с увеличением больных коронавирусом в Минздраве все же порекомендовали украинцам запастись пульсоксиметрами. Об этом заявили 2 ноября.

"Лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье. Сегодня это важно. Этим вы поддержите и облегчите работу семейных врачей, контролируя лично свое здоровье", - сообщила замминистра здравоохранения Ирина Мыкичак.

Какой должен быть уровень насыщения крови кислородом

Нормой является сатурация 95-100%. При падении уровня кислорода ниже 93% может понадобиться дополнительный кислород для дыхания.

Снижение уровня кислорода ниже 95% еще не означает, что вы болеете именно коронавирусом, но это серьезный повод, чтобы обратиться к врачу.

Минздрав Украины утвердил правила амбулаторного лечения Covid-19, в котором критической нормой сатурации считается 92% (ранее было 93% - Ред.). Пока до этой отметки не дошло - пациентов оставляют лечиться дома.

Какие бывают пульсоксиметры, цены

На следующий день после советов Минздрава выяснилось, что в Киеве пульсоксиметры можно найти далеко не во всех аптеках. Цены на них колеблются от 900 до 1500 грн.

В интернет-магазинах цены начинаются от 287 грн.

Главная функция прибора - измерение сатурации (насыщение гемоглобина артериальной капиллярной крови кислородом). Большинство пульсоксиметров выводят на экран SpO2 (уровень кислорода) и пульс. Некоторые также показывают график пульсовой волны и индекс перфузии (PI – интенсивность объемного периферического кровотока). А вот артериальное давление пульсоксиметр измерить не может.

Чаще всего пульсоксиметры работают на батарейках. При выборе модели обращайте внимание на комфортный вес, наличие оповещения звуком при тревожных показателях. Проверьте, чтобы фиксатор не пережимал или слишком сдавливал палец.

Для людей с плохим зрением важно будет качество изображения на экране. Уточните, есть ли функция сохранения данных, насколько он прост в обращении (управляется ли одной кнопкой). Также можно обратить внимание на время подзарядки, можно ли его заряжать от сети. И, конечно, важна точность измерения. Ее можно определить промониторив отзывы на конкретные модели.

Сатурацию также могут измерять некоторые фитнес-браслеты.

Что нужно помнить при измерении

Обязательно нужно надежно закрепить на пальце датчик

Ноготь пальца должен быть без лака

Из-за того, что периодически пульсоксиметр может работать с ошибками, лучше сделать 2-3 проверки за один раз

Прибор чувствителен к яркому свету и дрожи, поэтому не рекомендуется двигаться во время измерения

Причиной неточных показаний могут быть холодные пальцы рук.

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