После теракта в Вене полиция задержала 14 человек
Полиция Австрии задержала 14 человек по делу о теракте в Вене. Все они входили в окружение террориста, их допрашивают.
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
На данный момент в Вене и Нижней Австрии проведено уже 18 обысков домов.
Напомним, сегодня ранее полиция в Линце задержала одного из предполагаемых причастных к теракту.
Как отмечалось, вечером 2 ноября в центре Вены случилась вооруженная атака сразу на несколько локаций. Среди них рестораны, синагога и еврейский центр.
Число жертв нападения увеличилось до шести человек. В больнице умер парень.
Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Twitter, что среди жертв теракта, который произошел в Вене, нет украинцев.
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