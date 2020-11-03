Полиция Австрии задержала 14 человек по делу о теракте в Вене. Все они входили в окружение террориста, их допрашивают.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

На данный момент в Вене и Нижней Австрии проведено уже 18 обысков домов.

Напомним, сегодня ранее полиция в Линце задержала одного из предполагаемых причастных к теракту.

Как отмечалось, вечером 2 ноября в центре Вены случилась вооруженная атака сразу на несколько локаций. Среди них рестораны, синагога и еврейский центр.

Число жертв нападения увеличилось до шести человек. В больнице умер парень.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Twitter, что среди жертв теракта, который произошел в Вене, нет украинцев.