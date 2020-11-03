Сегодня в правительственном квартале, кроме Автомайдана, о котором уже писала "Страна", собирались также предприниматели. Причем, было сразу две акции с участием бизнеса — так называемый Налоговый майдан (организованный движением SaveФОП, объединяющим физлиц-предпринимателей, которые выступают против обязательного перехода на кассовые аппарата со следующего года), и акция Украинской Рады бизнеса.

Причем, сразу на старте мероприятия вспыхнул скандал. SaveФОП назвала акцию Украинской Рады бизнеса "Антимайданом" и обвинила ее участников в защите идей главы профильного парламентского комитета Данила Гетманцева, которого малый бизнес считает своим "врагом".

Также организаторы Налогового майдана заявили, что для участия в акции УРБ "свозила продавцов торговых сетей и проплаченных титушек".

В пресс-службе Украинской Рады бизнеса нам сказали, что считают такие обвинения "оскорблением". "Нас ожидал неприятный сюрприз. Смонтированную заранее сцену оцепили участники SaveФОП, ее попросту "отжали", и нашу акцию оттеснили в парк, хотя мы все равно ее провели", — рассказали нам в пресс-службе УРБ.

По итогу, противники РРО добились частичной победы - представители различных фракций Рады договорились об отсрочке для перехода на кассовые аппараты.

Подробности - в материале "Страны".

Чего хотят "Майдан" и "Антимайдан"

То есть, в предпринимательской среде налицо - раскол. Вся разница в требованиях.

SaveФОП вышел на акцию с главным требованием — отменить введение обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса. Напомним: для многих категорий предпринимателей кассовые аппараты должны стать обязательными уже с 1 января 2021 года, а с 1 апреля следующего года в Украине все микро-бизнес должен работать исключительно с РРО. Что, по мнению предпринимателей, существенно увеличит финансовую нагрузку на бизнес, и вынудит многих ФОПов попросту закрыться.

Требования Украинской Рады бизнеса более умеренные. "Мы хотим, чтобы весь бизнес работал по-белому. И за введение кассовых аппаратов для рисковых групп товаров, в частности, лекарств, бытовой техники и пр.", - пояснили нам в пресс-службе УРБ.



Главный лозунг акции УРБ — "Детеницация - это цивилизация". Т

Они также потребовали отклонить законопроекты №3853-1 и 3853-2, которые, якобы, останавливают детенизацию бизнеса, способствуют увеличению коррупции, дискриминируют легальный бизнес и сужают права потребителей.

В то же время проекты №3087 -д, 3959 и 2645д умеренный предпринимательский лагерь считает "позитивными для экономики".

Настрой участников Налогового майдана прямо противоположный. Они считают приемлемыми для бизнеса именно проекты №3853-1 и 3853-2,

Проект № №3853-1 подала в Раду в сентябре этого года депутатская группа, в частности, Нина Южанина, Олег Синютка, Галина Васильченко, Сергей Вельможный и др. В нем прописана привязка лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате. Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок.

Также предусмотрено право предпринимателей не устанавливать кассовые аппараты, если оборот не превышает 820 минималок (со следующего года - порядка 5 млн гривен в год). Также предлагается отменить так называемый кеш-бэк - когда потребители, сообщающие о невыдаче им фискального чека могут рассчитывать на "премию" от государства.

Альтернативный проект №3853-2 подали нардепы Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко и Андрей Николаенко. Его отличие от проекта Нины Южанином - в граничной сумме оборота для упрощенцев, точнее, для третьей группы — ее предлагается установить на уране 4025 минимальных зарплат.

Проект №3087-д это проект Данила Гетманцева о Бюро экономической безопасности, которое хотят сделать главным по расследованию экономических преступлений. Законопроект №3959 - тоже авторства Гетманцева, прописывающий уголовную ответственность за аферы с НДС, а также полномочия Бюро экономических расследований в раскручивали схем, на которые идут предприниматели, чтобы сэкономить на налогах.

Проект 2645д предусматривает замену модели полной фискализации на требование использовать РРО только для рисковых групп товаров , а также в зависимости от площади.

"К примеру, реализация продуктов, косметических товаров, торговля цветами, удобрениями, семенами, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты не требует использования кассового аппарата, если деятельность проводится в торговых объектах, площадь которых не превышает 60 квадратных метров в селах и 40 - в городах", — поясняют в УРБ. А, к примеру, те, кто работает на площадях побольше или с "рисковыми" товарами, скажем, лекарствами или бытовой техникой, должны использовать РРО.

Но у этого проекта много противников.

"Что можно заработать на площади 40 квадратных метров? Вы посчитайте налоги, зарплаты, коммунальные поборы. А вы хотите нам набросить на шею удавку коррупционеров с налоговой", — возмущается Николай Лущ из Кременчуга.

"Я пенсионер с 90-х годов, работаю сам, чтобы выживать, а мне навязывают РРО, его платное обслуживание, бухгалтера. Такого геноцида малого бизнеса еще не было за все годы независимости", — говорит винницкий предприниматель Михаил Григоренко.

По кассовым аппаратам - отсрочка

Стоит отметить, что депутаты не выдержали натиска малого бизнеса. Уже сегодня вопрос кассовых аппаратов рассматривали в Раде. Руководители депутатских фракций договорились, что отложат введение кассовых аппараты для упрощенцев еще на год - до 1 января 2022 года.

Как сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, "единогласная позиция — в том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год, до 1 января 2022 года. Это — консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп". Уже завтра проект на эту тему планируют вынести в сессионный зал на голосование. Но это, скорее, полумера, которая лишь временно ослабит накал страстей в среде предпринимателей.

"Нас такое решение не устраивает, это лишь отсрочка смерти для малого бизнеса. Но мы расцениваем готовность депутатов голосовать за отсрочку фискализации как положительный сигнал, надеемся на диалог, и на то, что будут проголосованы проекты №3853-1, 3853-2 и 3993. Рассчитываем, что отменят фискализацию там, где она уже была введена и показала свою неэффективность, к примеру, в семейных аптеках. Мы не увидели прорыва в качестве лекарств, но зато количество небольших аптек сократилось с 3 тысяч до 700", — говорит руководитель движения SaveФОП Сергей Доротич.

По его подсчетам, требование использовать кассовый аппарат, это дополнительные затраты для малого бизнеса в 100 тысяч гривен в год, что сразу же отразится на ценниках.

Тем не менее, он говорит, что бизнес решил приостановить акцию и не разворачивать палаточный городок, как планировалось ранее.