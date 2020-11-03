Погода в Украине в среду, 4 ноября, будет преимущественно сухой, осадки ожидаются лишь на крайнем западе страны. Дожди придут в западные и северные области уже в четверг.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко в своем телеграм-канале.

По ее словам, завтра средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+14 градусов. Теплая погода ожидается на востоке и юге страны - +12...+17 градусов.

Что касается Киева, то среда принесет столице комфортную сухую погоду, температура воздуха днем достигнет +10 градусов.

По словам синоптика, в четверг, 5 ноября, придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и северные области Украины. В частности, на Западе похолодает до +5...+9 градусов.

"Если есть какие-то планы на конец недели, поехать за город, посетить Белую Церковь, Переяслав, Корсунь, Батурин или Умань, сгонять в Чернигов, Одессу, Харьков, Сумы, Днепр, Львов или Карпаты, погулять на воздухе в ближайшем парке, управиться во дворе, посгребать листья - смело планируйте, если позволяет карантинная зона и здоровье", - заверила Диденко, добавив, что с пятницы по воскресенье включительно, 6, 7 и 8 ноября, мощный антициклон определит по всей Украине сухую, без существенных холодов, погоду.

Синоптик отметила, что существенное понижение температуры воздуха ожидается со второй половины следующей недели.

Напомним, сегодня по словам Диденко во многих областях Украины пройдут дожди.

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