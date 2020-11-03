Синоптик также посоветовала украинцам отправиться в путешествие или погулять в парке на выходных. Фото: Flickr

Погода в Украине в среду, 4 ноября, будет преимущественно сухой, осадки ожидаются лишь на крайнем западе страны. Дожди придут в западные и северные области уже в четверг.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко в своем телеграм-канале.

По ее словам, завтра средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+14 градусов. Теплая погода ожидается на востоке и юге страны - +12...+17 градусов.

Что касается Киева, то среда принесет столице комфортную сухую погоду, температура воздуха днем достигнет +10 градусов.

По словам синоптика, в четверг, 5 ноября, придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и северные области Украины. В частности, на Западе похолодает до +5...+9 градусов.

"Если есть какие-то планы на конец недели, поехать за город, посетить Белую Церковь, Переяслав, Корсунь, Батурин или Умань, сгонять в Чернигов, Одессу, Харьков, Сумы, Днепр, Львов или Карпаты, погулять на воздухе в ближайшем парке, управиться во дворе, посгребать листья - смело планируйте, если позволяет карантинная зона и здоровье", - заверила Диденко, добавив, что с пятницы по воскресенье включительно, 6, 7 и 8 ноября, мощный антициклон определит по всей Украине сухую, без существенных холодов, погоду.

Синоптик отметила, что существенное понижение температуры воздуха ожидается со второй половины следующей недели.

Завтра дожди пройдут только в одном регионе Украины, конец недели будет сухим и комфортным - синоптик. Скриншот: Наталка Диденко

Завтра дожди пройдут только в одном регионе Украины, конец недели будет сухим и комфортным - синоптик. Скриншот: Наталка Диденко

Напомним, сегодня по словам Диденко во многих областях Украины пройдут дожди.

Ранее мы писали о том, какая погода установится в стране в этом месяце.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.