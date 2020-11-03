В больницах Германии, куда стала отправлять своих больных и Франция, медикам следует отложить работу с пациентами с несрочными операциями, чтобы освободить места для людей с коронавирусом Covid-19.



Об этом сообщает со ссылкой на главу немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и экстренной медицины Уве Янсенса и главу Минздрава Йенса Шпана Swissinfo.



Янсенса заявил, что больницы в районах с высоким числом заболевших "должны как можно скорее отказаться от рутинных операций".

"Это означает, что в тех случаях, где это оправданно с точки зрения медицины, процедуры надо приостановить и отложить, чтобы сохранить ресурсы и высвободить сотрудников, работающих с экстренными случаями, например, анестезиологов", - сказал он.

Глава Минздрава Шпан добавил, что это можно сделать в тех случаях, когда ситуация это позволяет.

Также Янсенс сказал, что в Германии уже "достаточно мест и аппаратов вентиляции легких", однако проблемой может стать потенциальное отсутствие достаточного числа медицинских работников, способных работать с пациентами в тяжелом состоянии. Эта проблема продиктована "хроническим недостатком" сотрудников с такой квалификацией, а также тем, что врачи и медсестры должны периодически уходить на карантин.

Шпан, который сам недавно поправился после коронавируса, упомянул, что сложившаяся ситуация "серьезная", однако разнится в зависимости от региона. В настоящее время в Германии свободна еще четверть мест от общего числа во всей стране.



Ранее "Страна" писала, что Германия ужесточает карантин из-за новой вспышки коронавируса. Так, введен запрет на ночную работу баров и ресторанов - c 23:00 и до 06:00.



Также напомним, что Меркель заявила об отмене ноябрьского очного саммита лидеров ЕС в Берлине из-за коронавируса. Отметим, что лидеры ЕС планировали встретятся в Берлине 16 ноября, чтобы обсудить отношения с Китаем.