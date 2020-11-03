"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за борьбу с коррупцией, однако считает, что инициатива президента Владимира Зеленского распустить КС имеет признаки государственного переворота.

Об этом во вторник, 3 ноября, заявил сопредседатель политической силы Юрий Бойко.

"Мы считаем, что Конституционный суд принял взвешенное решение. Он частично удовлетворил иск. И потом началась такая истерия, которой не было, когда на Донбассе гибли люди, когда у нас начиналась эпидемия. Но как только раздался окрик от внешних кредиторов - хозяев нынешней власти, они очень быстро начали раскручивать абсолютно незаконный механизм снятия с должностей судей Конституционного суда", - отметил депутат.

По его словам, законных оснований для роспуска КС нет, а соответствующая инициатива главы государства является антиконституционной.

"Я считаю, что когда президент - гарант Конституции - предлагает антиконституционное решение, то это имеет признаки конституционного и государственного переворота. Это очень опасная вещь, этого нельзя допустить", - сказал Бойко.

Также Бойко прокомментировал возможный роспуск Верховной Рады, на который недавно намекнул президент.

"Мы готовы к внеочередным выборам и считаем, что любые выборы - это путь вперед. Главное, чтобы не было очередных потрясений, какого-то переворота, попыток узурпировать власть путем незаконного роспуска КС. Выборы давно назрели. Выборы - это нормальная демократическая практика, когда власть не справляется с ситуацией", - добавил нардеп.

Напомним, после того как Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

В свою очередь ОПЗЖ осудила инициативу президента Зеленского распустить весь состав КС и упрекнула действующие власти в попытке нарушить конституционный строй государства. Позже фракция обратилась к главе СБУ Ивану Баканову в связи с возможным роспуском КС.