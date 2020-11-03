Мариупольская избирательная комиссия саботирует выполнение требования Донецкого окружного административного суда, который запросил протоколы и документы в ходе судебного разбирательства по обращению "Оппозиционной платформы - За жизнь" о фальсификации выборов в горсовет Мариуполя.



Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ вчера, 2 ноября.



В частности, указывается, что "карманный" теризбирком "Блока Вадима Бойченко" и "Слуг народа" проигнорировал три запроса со стороны суда и начал имитировать работу только после того, как на заседание приехали кандидаты в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".



"Дело с мертвой точки не сдвинулось. Сначала члены комиссии не могли найти протоколы, которые должны были храниться в сейфе. После приезда полиции документы разыскали в кладовой, в присутствии правоохранителей их распечатали и в срочном порядке начали делать скан-копии, которые требует суд. Но перед отправкой в здании «внезапно» исчез интернет. В данный момент члены комиссии продолжают находить всё новые и новые причины, чтобы не выполнять решение Окружного суда", - говорится в сообщении.



ОПЗЖ это связывает с тем, что цифры в протоколах участковых комиссий не совпадают со сводным протоколом районных комиссий, сданных в городскую ТИК. Теризбирком искусственно затягивает процесс, чтобы сорвать судебное заседание и скрыть фальсификацию, в которой их уличили представители партий, участвовавших в выборах в горсовет Мариуполя.



Так, "Оппоплатформа" заявляет, что данные в протоколах с мокрыми печатями участковых комиссий и данные, внесённые в сводную таблицу районных комиссий, грубо отличаются, поскольку на уровне районных комиссий часть голосов, отданных за "Блок Вадима Бойченко", просто переписали в актив партии "Слуга народа". Таким образом, сфальсифицировав результаты голосования, избирком добавил "Слугам народа" недостающие для прохождения в горсовет 0,4% голосов.

"Оппозиционной платформы - За жизнь" требует немедленно вмешаться в ситуацию и не дать сфальсифицировать результаты голосования в Мариуполе. "Мы сделаем всё, чтобы отстоять каждый голос жителей Мариуполя", - подытожили в партии.



Ранее "Страна" сообщала, что в "Оппоплатформе" заявили о массовых фальсификациях в Харькове. По данным политсилы, при подсчете недействительные бюллетени засчитывали в пользу блока Геннадия Кернеса.



Также ОПЗЖ заявляли о краже голосов и фальсификации результатов выборов в Киеве и напоминали об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования.