Власти Франции, которые ранее ужесточили карантинные ограничения в стране, распорядились отправлять пациентов с коронавирусной болезнью на лечение в Германию из-за нехватки мест в местных больницах.

Об этом со ссылкой на заявление федерации больниц Франции сообщает "Интерфакс".

В частности, в Германию планируется отправить пациентов из региона Нор-Па-де-Кале, где в последнее время наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Ожидается, что в немецкие медучреждения госпитализируют больных и из других регионов Франции.

Примечательно, что во время весенней волны коронавирусной болезни Франция отправляла своих пациентов не только в Германию, но и в Австрию, Швейцарию и Люксембург.

По последним данным, во Франции зарегистрировано 1 466 433 случая Covid-19 (+52 518 за сутки), скончались 37 435 человек (+416).

Напомним, ранее власти этой страны ввели режим повсеместной изоляции с 30 октября по 1 декабря.

Тем временем в Украине был зафиксирован новый антирекорд по числу новых случаев коронавирусной болезни - 8 899. В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти намереваются ввести "карантин выходного дня", который предполагает ограничение работы заведений общепита.