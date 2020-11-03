Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

Об этом свидетельствует трансляция заседания комитета.

Решение комитета - признать законопрект №4304 соответствующим нормам антикоррупционному законодательству, рекомендовать Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом, то есть сразу как закон.

Секретарь комитета нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко рекомендовал принять законопроект Разумкова как наиболее компромиссный. В то же время проект президента нардеп назвал неконституционным.

Представитель "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий высказал мнение, что любое решение Верховной Рады по этому вопросу будет политическим и не будет отвечать в полной мере нормам законодательства. По его словам, сессионный зал должен сам решить, какой законопроект поддержать.

"За" проголосовали 7 членов комитета, 4 воздержались, 2 - против.

Законопроект президента Владимира Зеленского об отставке судей Конституционного суда на заседании не рассматривали.

Напомним, 2 ноября на совещании у Разумкова был предложен механизм вернуть э-декларирование в первоначальном виде (даже без исключения для судей). А потом уже в нормальном режиме менять закон за два месяца.

Президент Владимир Зеленский ранее внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Также сегодня стало известно, что депутаты собрали 150 подписей с призывом отправить судей КСУ в отставку.