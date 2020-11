Организаторы музыкальной премии "Грэмми" приняли решение переименовать номинацию World Music Album ("Лучший альбом мировой музыки") в Best Global Music Album ("Лучший альбом всемирной музыки") в связи с "колониальным подтекстом" старого названия награды.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает издание Billboard.

"По мере того как мы продолжаем придерживаться поистине глобального мышления, мы обновляем наш язык, чтобы отразить более подходящие категории, которые будут направлены ​​на вовлечение и признание музыки со всего мира", - говорится в организаторов премии.

Они добавили, что соответствующее решение было принято после консультаций с артистами, экспертами в сфере этнической музыки и лингвистами.

Там отметили, что провели консультации с артистами, исследователями этнической музыки и лингвистами, которые поддержали отказ от названия номинации, введенной в 1991 году. Теперь категория будет называться Best Global Music Album ("Лучший альбом всемирной музыки").

Номинацию World Music Album вручали с 1991 года за создание мировой незападной музыки.

Ранее мы писали о том, что российский музыкант Леонид Агутин может претендовать на премию "Грэмми" в 2021 году в сразу нескольких номинациях.

Напомним, триумфатором "Грэмми-2020" стала американская артистка Билли Айлиш. В частности, пластинка "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" принесла исполнительнице награду за лучший альбом года. Номинанты на "Грэмми-2021" станут известны 24 ноября.