В дорожно-транспортном происшествии в Польше, где поймали шестерых контрабандистов, погиб 30-летний украинец.

Об этом сообщил спикер полиции польского города Прудник Анджей Спырка агентству Укринформ.



Так, правоохранители заявили, что украинец пытался сбежать от полиции, чем и спровоцировал ДТП.



Водитель Fiat Seicento не остановился по требованию полиции. Также не реагировал на световые и звуковые сигналы полицейского автомобиля, резко ускоряя движение.

"Вскоре он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал по своей полосе. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 30-летний украинец умер", - отметил спикер.

В данный момент полиция устанавливает, почему украинец не остановился по требованию правоохранителей. Он жил и работал недалеко от места ДТП.



Ранее "Страна" сообщала, что украинские водители вышли в лидеры по росту количества ДТП на польских дорогах. Так, 11% зафиксированных аварий на дороге возникли при участии автомобилей с украинскими номерами.



Также говорилось, что это не первое ДТП в Польше, в котором погиб украинец.