Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, который подозревается в убийстве экс-главы правления ТК "Интер" Сергея Старицкого, оставлен под стражей до 20 ноября 2020 года.

Такое решение во вторник, 3 ноября, принял Киевский апелляционный суд, передает его пресс-служба.

"3 ноября коллегия судей… рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение Шевченковского районного суда, которым удовлетворено ходатайство следователя ГУ Нацполиции в Киевской области и продлена подозреваемому К. мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что по результатам рассмотрения апелляции определение Шевченковского суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба не удовлетворена.

Напомним, в феврале этого года Сергей Старицкий был обнаружен мертвым с пулевым ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен, друг самого Кожары Сергей Старицкий. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.

В марте правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве. Его взяли под арест на два месяца с залогом в 14 миллионов гривен. Позднее сумму залога снизили до 2,1 миллиона. Апелляционный суд Киева обжаловал это решение и вернул прежнюю сумму залога, после чего в зале суда подозреваемого снова взяли под стражу.

Также мы сообщали, что по словам адвоката Кожары, его жена призналась в совершении преступления, а само убийство было случайностью. После чего Прокуратура Киевской области обвинила ее в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве Старицкого, в котором подозревается ее муж.