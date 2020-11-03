Глава Министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что террористу из Вены, устроившему стрельбу около местной синагоги, удалось обхитрить программу по дерадикализации. Также он добавил, что после атаки были арестованы 14 человек, предположительно, связанных со злоумышленником.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, у кураторов программы создавалось впечатление, что нападавший успешно интегрируется в общество. В реальности же оказалось, что он просто успешно маскировался, радикализуясь сильнее.

Нехаммер также добавил, что после атаки были арестованы 14 человек, предположительно, связанных с террористом. За время расследования было проведено 18 рейдов. Глава МВД отметил, что все это стало возможным благодаря быстрому установлению личности нападавшего.

Кроме того Нехаммер указал, что видеозаписи очевидцев с мест стрельбы показывают, что злоумышленник действовал в одиночку: других стрелков на них не было запечатлено. В то же время версия с несколькими нападавшими полностью пока не исключена.

Министр добавил, что в результате атаки 22 человека были ранены. Он уточнил, что пострадавший во время спецоперации полицейский сейчас находится в стабильном состоянии.

Напомним, число жертв теракта в Австрии, произошедшего 2 ноября, выросло до шести человек.

Также мы писали, что в Австрии закрыли все синагоги и еврейские заведения из-за произошедшего. Все еврейские учреждения в Вене также закрывают - в частности, кошерные рестораны, супермаркеты и школы.