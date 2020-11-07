7 ноября наступили 22-е лунные сутки в знаке Зодиака Лев. Этот период принесет рациональные планы на будущее.

А чтобы лучше настроиться на творчество и отдых, некоторым представителям Зодиака необходимо создать себе уютную атмосферу для расслабления.

Приведем простой рецепт дзена, который подойдет каждому из 12-ти знаков Зодиака сегодня. Однако отметим, что для четырех знаков Зодиака потребуются особые атрибуты комфорта. Особо требовательны к этому Раки, Львы, Весы и Скорпионы.

Ракам для создания уюта нужны родные люди, которых можно крепко обнять. Это обязательно должен быть добрый и надежный человек, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности. Кстати, на роль такой "грелки" осенью может подойти и домашний любимец - кот или собака, которых можно в любой момент потискать, накормить чем-то вкусным и которые одарят своего хозяина взглядом, полным любви.

Львы не мыслят уют в доме без особых атрибутов мебели: торшера с мягким светом, специального журнального столика или мягкого ковра. Очень часто, чтобы внести новизну в привычную обстановку комнаты, представители этого знака могут затевать перестановку мебели, менять шторы на окнах, перекладывать вещи, наводя кристальную чистоту. Это педанты, у которых все должно быть на своем месте.

Весы любят минимализм и светлые тона в интерьере квартиры. Их мотивирует все лаконичное и стильное. Они с легкостью выбрасывают вещи, пришедшие в негодность. Поэтому им важно то ощущение свободы, которое они получают всякий раз после уборки в доме или сортировки писем в своем e-mail. Единственное, что действительно помогает им расслабиться - сон на идеальной кровати с удобным матрасом, красивым постельным бельем, уютными подушками и комфортным одеялом, от прикосновений к которым Весы могут поймать настоящий кайф.

Скорпионы любят, когда в домашней обстановке находится место романтике. А она заключается в цветах в вазе, свете свечи, которая украшает книжный столик, в особом аромате только что запеченных яблок с корицей или в теплой домашней одежде. Для полного дзена атмосферу можно сделать более мистической, подобрав специальную неоновую подсветку в комнату, мигающие гирлянды или светомузыку.

Остальные знаки зодиака не такие капризные. Но если им хочется немножечко тепла среди пасмурной осени - то может порадовать яркий плед или чашка ароматного какао с маршмэллоу. Серые будни сделает уютными негромкая фоновая музыка, ванна со свечами или мурлыканье кота.

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