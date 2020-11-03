Большая палата Конституционного суда Украины (КС) не вынесла решения о конституционности закона о государственном языке.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КС сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", - заявили представители суда.

При этом, по их словам, на данный момент неизвестно, когда КС соберется в следующий раз на слушание по "тотальной украинизации".

Ранее мы писали о том, как 27 октября КС принял решение по конституционному представлению членов парламентской фракции пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь", касающемуся соответствия Основному Закону ряда положений антикоррупционной реформы. Решением суда электронное декларирование признано незаконным, а НАПК лишено полномочий. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде распустить весь состав КС. В свою очередь ряд политических сил эту инициативу не поддержали.

После этого стало известно, что КС готовится рассмотреть законность "тотальной украинизации" 3 ноября. В этот день под зданием КС собрались сторонники языкового закона, которые устроили акцию протеста против возможного признания его неконституционным. Спустя некоторое время после начала мероприятия демонстранты чуть не устроили драку между собой.