Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел Covid-19.

О позитивном тесте на коронавирусную болезнь член правительства сообщил в своем Facebook во вторник, 3 ноября.

"Получил положительные результаты ПЦР-теста на Covid-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Абрамовский добавил, что в связи с болезнью он продолжит работу дистанционно. Также он отметил, что в его министерстве продолжают действовать карантинные ограничения.

"Это температурный скрининг, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничения личных контактов и дезинфекция помещений. Подавляющее большинство работников продолжает работать в онлайн режиме, в админзданиях находятся только те, кто вовлечен в выполнение критических функций", - заявил чиновник.

Также министр прикрепил фотографию с результатами теста на коронавирусную инфекцию.

Тем временем министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который в середине октября заразился коронавирусом, вчера получил отрицательный тест на Covid-19.

Ранее мы рассказывали о двух новых случаях коронавирусной болезни в Офисе президента Украины.