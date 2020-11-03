В Киеве откроют еще 12 станций метро. Фото: visitkievukraine

В Киеве в течении 40-50 лет будет завершена постройка Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Она пройдет от жилмассива на Троещине до Районной дороги. Ее длина составит 31 км и эта линия будет вмещать в себе 22 станции.

Об этом сообщает институт Генерального плана столицы в своем Facebook.

В институте уточнили, что почти невозможно вывести линию такой длины и с таким количеством станций в наших реалиях. Поэтому строительство и запуск ПВЛ прогнозируют отдельные пусковые комплексы.

Сперва, в течении 5-7 лет ожидается запуск первого пускового комплекса, который будет состоять из 5 станций (Радуга, Трухановский остров, Судостроительство, Подольск и Глубочицкая).

Далее ожидается постройка 13,8 км линии метро и обустройство еще 12 станций (М. Цветаевой, М. Закревского, С. Лифара, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславского, Залив Десенка, Площадь Победы, Южный вокзал, Соломенная площадь).

К концу 2040 года на линии Подольск-Вигуровск будет 17 станций, а отрезок линии - 21,0 км.

Завершающим этапом будет обустройство пяти станций: "Чкаловская", "Аэропорт", "Кольцевой дороги" на правом берегу, "Академик Курчатов" и "Ул. Киото" на левом берегу. 

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве могут снова закрыть метро и запретить междугороднее сообщение. Это случится если столица окажется в красной карантинной зоне.

Также говорилось, что на 45 из 46 станций метро Киева заработал мобильный интернет. Без подключения к интернету осталась только киевская станция "Теремки", на которой появление 4G ожидается уже в конце декабря.

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