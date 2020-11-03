Принятие решения в Конституционном суде Украины при кворуме 17 вместо 12 судей поможет вернуться в правовое русло.

Об этом заявляет первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), передает "Интерфакс-Украина".

"Наше требование... создать условия, при которых КС сможет принимать решения только консенсусом, подняв кворум в КС с 12 до 17 человек. Такой законопроект уже зарегистрирован", - сказал Юрчишин на пленарном заседании парламента во вторник.

По словам народного депутата, такое решение заставит КС работать законно в рамках Конституции. Законопроект "О внесении изменений в статью 10 закона Украины "О Конституционном суде Украины" был зарегистрирован под номером 4311. Инициаторами законопроекта указаны 47 народных депутатов фракций "Слуга народа" и "Голос", в том числе Юрчишин и замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Согласно тексту законопроекта, он предлагает установить, что КС является полночным осуществлять конституционное производство, если в его составе наличествуют минимум 17 судей КС, которые получили полномочия.

Сейчас, согласно действующему законодательству, КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе присутствуют не менее 12 судей.

Ранее сообщалось, что депутаты в совместном заявлении призвали судей КСУ уйти в отставку.

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