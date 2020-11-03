Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего и.о. президента Украины и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова на допрос по "делу Майдана".

Об этом политик сообщил в своем Facebook во вторник, 3 ноября.

"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - пишет экс-секретарь СНБО.

Напомним, бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах Турчинов организовал серию избиений и похищений активистов с целью "подогреть ненависть людей" к бывшему главе государства Виктору Януковичу.

Ранее мы публиковали серию заявлений Жвании, в частности, посвященных роли Турчинова в аннексии Крыма Россией.