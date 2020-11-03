В Северной Корее приняли необычные меры для борьбы с коронавирусом. Там заминировали границу с Китаем, чтобы не допустить распространения Covid-19 в стране.

Об этом со ссылкой на представителя Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ха Тэ Кеунг сообщает The Korea Herald.

По его словам, в приграничных с Китаем районах КНДР установила наземные мины. "Север заблокировал свои границы и закопал наземные мины в некоторых приграничных с Китаем районах", - сказал Ха Тэ Кеунг.

Между тем, уточняется, что правящая партия Северной Кореи на собрании в феврале обсуждала, что в случае распространения коронавируса в стране могут погибнуть до 500 000 человек.

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