Давид Жвания, бывший соратник Петра Порошенко заявил, что экс-президент готовит госпереворот против Зеленского.

"Революция", по версии Жвании, состоится сразу после американских выборов и возможной победы на них Джо Байдена - давнего знакомого и куратора Порошенко в США.

Разбирали реалистичность такого сценария.

Что заявил Жвания о госперевороте

Бывший депутат и соратник Порошенко сегодня записал очередной видеоролик с разоблачениями против экс-президента. В нем Жвания заявил, что готовится госпереворот в пользу Петра Алексеевича. И проект уже выходит на финальную стадию.

Подготовка идет еще с лета (кстати, "Страна" тогда же рассказывала, что в "Европейской солидарности" готовят осенний бунт против Зеленского).

"Но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план", - заявил Жвания.

Он рассказал, что информацией с ним делятся люди из окружения Порошенко.

По версии Давида Жвании, после выборов стало понятно, что Зеленский растерял былую поддержку и его власть серьезно ослаблена. Одновременно Порошенко поставил под контроль своей политсилы ряд облсоветов на Западной Украине. В нужный момент они могут объявить о неподчинении центральной власти.

Об участии в перевороте якобы ведутся переговоры с Виталием Кличко, которому предлагают пост президента. Сам же Порошенко метит в премьер-министры с расширенными полномочиями.

Также, утверждает Жвания, в "заговоре" - спикер Дмитрий Разумков, который разуверился в Зеленском. И будет штурмовать Раду с собственным политическим проектом. "Именно вокруг него будут собраны осколки партии "Слуга народа" после того, как Зеленский уйдет", - заявил бывший соратник Порошенко.

Переломным моментом станут выборы в США, на которых, как уверен Порошенко, победит Джо Байден. Он, мол, в курсе плана экс-президента и поддерживает его (по крайней мере так, по версии Жвании, Порошенко говорит остальным участникам переворота).

После американских выборов заговорщики планируют раскачать ситуацию в Украине.

"Это будут информационные атаки и уличные акции. Цель – расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы. Которые Порошенко и его союзники собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша Медведчука и Путина", - говорит Жвания.

Готовили с лета?

Разговоры о госперевороте в пользу Порошенко ведутся не первый месяц.

В июле избирательный штаб "Европейской солидарности" под местные выборы возглавил Александр Турчинов. Что было неожиданно: слишком сильная фигура для таких локальных задач.

Источники в партии экс-президента тогда сообщали "Стране", что готовятся серьезные события на осень.

"Турчинов идет к Порошенко для подготовки к большому проекту по смене власти в стране через организацию уличных протестов осенью. Также говорят, что туда подтянется и Яценюк. Аваков — под вопросом. Вероятно он попытается использовать ситуацию для усиления переговорной позиции с Зеленским", - рассказывал нам собеседник.

Ограничитель тогда виделся один - низкая поддержка "Евросолидарности" и вообще националистических партий в массах. Что показали, в частности, "Штайнмайер-майданы" минувшей осени. Поэтому программой-минимум здесь мог стать план по усилению позиций Порошенко - через уличные акции, а также информационные кампании.

Было также понимание, что участие в травле Зе примут "соросята" - то есть прямые лоббисты интересов западных посольств. Для которых важно было прекратить "самодеятельность" Зеленского и вернуть под свой контроль должность генпрокурора и влияние на правительство.

Впрочем, для достижения этих целей не нужен был госпереворот. Достаточно методичной работы по описанной выше схеме - улица, критика, окрики из посольств, шантаж кредитами. Поэтому порохоботы постоянно раскручивали темы "вагнеровцев", пленок Деркача, порочности перемирия и прочих "зрад".

И такая методика работала: дела против Порошенко и его соратников лежали мертвым грузом (активизируясь иногда лишь в информационных целях), никто не трогал его активы, а подконтрольные Зе правоохранительные структуры вовсю "отмазывали" Турчинова по делу о сдаче Крыма.

Но свои коррективы внесли выборы. Они действительно показали, что позиции "слуг народа" и их поддержка в обществе сильно ослабли. И ближайший крупный кризис может пошатнуть уже всю власть президента.

И такой кризис не замедлил произойти сразу после выборов.

Конституционная история

На прошлой неделе Конституционный суд отменил ключевые нормы антикоррупционных законов, принятые по указке Запада еще при Порошенко. Работа всей вертикали по контролю американцев за украинскими чиновниками - НАПК, НАБУ, САП, ВАКС - оказалась по сути заблокированной.

На очереди в суде - законы о продаже земли и тотальной украинизации. То есть речь могла идти о демонтаже многих "завоеваний майдана" и законов, принятых под МВФ.

Это вызвало поистине международный скандал, который ударил напрямую по Зеленскому, так как по первоначальной версии суд принимал решения с его ведома.

Украинский президент в ответ пытается доказать, что это абсолютно не так. И, чтобы реабилитироваться в глазах Запада даже предложил распустить КСУ совершенно неконституционным способом. Показывая как бы тем самым США и ЕС, что он готов пойти даже на такие крайние меры, чтоб доказать свою верность "антикоррупционным реформам".

Но как эта тема связана с возможным переворотом против Зеленского?

Дело в том, что влияние на многих судей Конституционного суда по-прежнему имеет Порошенко, многих из них туда назначивший. Таким образом именно Порошенко, как считают многие на Банковой, мог подставить Зеленского с решением КСУ перед Западом.

Тем более, что отмена норм по антикоррупции объективно выгодна и самому экс-президенту, а также его команде. Опрошенные "Страной" люди из окружения Зеленского и "Слуги народа" считают происходящее провокацией со стороны Порошенко, цель которого - раскачать на этом фоне улицу.

"Интерес Порошенко в том, чтоб обвинить в происходящем Зеленского и навлечь на него гнев Запада. После чего попытаться его сместить через организацию массовых акций протеста", - ссылается на собеседников, близких к Офису президента, телеграм-канал "Политика Страны".

Одновременно на Банковой убеждают посольства, что не виноваты в происходящем с Конституционным судом и переводят стрелки на Порошенко и Коломойского.

При этом публично Зеленский обвиняет в инспирировании решений суда ОПЗЖ и близкую к Коломойскому группу "За будущее", а его представители говорят о "пророссийском реванше". То есть еще один виток риторики, которая должна по идее понравиться Западу и склонить его к поддержке Зеленского.

Однако в самом суде ситуация пока зависла: в Раде пока нет голосов для его разгона, да и сам КСУ выключил "турборежим" и поставил на паузу рассмотрение тех же законов о земле и языке (детальнее о раскладах вокруг суда - в материале "Страны" План Б Зеленского. Почему остановился "турборежим" Конституционного суда и будет ли использован "метод Ющенко").

В любом случае, налицо серьезный кризис, который Порошенко и другие представители элит сумели создать для Зеленского. И сильнее президента вся эта история не сделает - даже если он выйдет из нее без майданов.

И можно предположить, что таких негативных сценариев для президента будет разыгрываться все больше. Это неизбежное следствие политического ослабления Зеленского, который теряет поддержку своих избирателей, все больше становясь на идеологические рельсы Порошенко (при этом поддержку избирателей националистических партий, естественно, не приобретает).

Но дойдет ли дело до госпереворота, о котором говорит Жвания - это больше зависит от внешних сил.

Если даже на выборах в США победит Байден, есть определенные сомнения, что Запад пойдет на дестабилизацию Украины и замену более-менее лояльного к себе президента путем Майдана. Это слишком рискованный сценарий для страны, которая после предыдущего Майдана в 2014 году начала разваливаться и погрузилась в хаос, войну и экономический кризис. Сейчас же последствия могут быть еще хуже.