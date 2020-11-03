Народные депутаты во время заседания Верховной Рады 3 ноября выступили с совместным заявлением в отношении ситуации, сложившейся в стране из-за решения Конституционного суда о неконституционности некоторых положений закона "О предотвращении коррупции".

В частности, парламентарии призвали судей, которые голосовали за соответствующее решение, уйти в отставку.

Заявление прочитал народный депутат фракции" Слуга народа "Александр Бакумов:

"Уважаемый украинский народ! Заявление народных депутатов разных политических фракций и групп. Подтверждая приверженность принципам и идеалам демократии, верховенства права, а также уважения и защиты прав человека, несмотря на важную роль, которую призван играть КСУ. Подчеркивая важность обеспечения общественного доверия общественности к Конституционному суду Украины, учитывая запрос украинского народа, как основу для превращения Украины и близкого политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом.

Осознавая важность функционирования эффективных механизмов предотвращения и противодействия коррупции в Украине, учитывая решение КСУ от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, несет дальневидные последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем народные депутаты, подписавшие это заявление, отмечают важность работы КСУ, как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, выступает одновременно и рычагом сбалансирования системы госвласти, и защитником от любых законодательных искажений фундаментальных норм и принципов, устанавливаемых Основным законом, призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украинским государством европейского и евроатлантического курсов.

Призывают судей Конституционного суда Украины, поддержали решение КСУ от 27 октября 2020 года, а именно Александра Тупицкого, Виктора Городовенко, Ирину Завгороднюю, Александра Касминина, Виктора Кривенко, Александра Литвинова, Владимир Мойсика, Сергея Саса, Игоря Слиденко, Петра Филюка, Галину Юровскую сложить с себя полномочия судей КСУ по собственному желанию или же подать в отставку немедленно"

В то же время замглавы фракции СН Евгения Кравчук заявила журналистам о том, что под заявлением подписались более 150 народных депутатов. Она выразила надежду, что подписей будет 226, а потом и конституционное большинство.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению членов парламентской фракции пророссийской "Оппозиционной платформы-За жизнь", касающемуся соответствия Основному Закону ряда положений антикоррупционной реформы.

Так, решением КСУ электронное декларирование признано незаконным, а НАПК лишено полномочий.