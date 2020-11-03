Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволяет штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на 3400-5100 грн. Посетителей же будут штрафовать на сумму от 170 грн.



Это решение нардепы приняли на заседании во вторник, 3 ноября.



Так, на заседании "за" проголосовал 251 народный депутат Украины.

За что будут штрафовать:

пропуск человека без маски в общественное здание, транспорт во время карантина;

неприятия мер по пребыванию человека в общественном месте (здание, транспорт) без средств индивидуальной защиты.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этом законопроекте. В частности, мы писали, что штрафы станут выписывать как рядовым гражданам, появляющимся без маски или с "маской на подбородке" в общественных местах или в транспорте, так и юридическим лицам - компаниям, допустившем пребывание на своей территории людей-нарушителей. Первым грозит штраф от 170 до 225 гривен, вторым — от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен.



Также говорилось, что с пятницы в Украине введут "карантин выходного дня". С пятницы на воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов.