Президент США Дональд Трамп обгоняет своего конкурента из Демократической партии Джо Байдена на выборах в нескольких штатах, где идет наиболее ожесточенная борьба за голоса избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опросов, собранные порталом Real Clear Politics по состоянию на 14:56 вторника, 3 ноября.

Огайо:

Трамп - 47,4% голосов

Байден - 46%

Северная Каролина:

Трамп - 47,8%

Байден - 47,6%

Джорджия:

Трамп - 48,2%

Байден - 47,2%

Айова:

Трамп - 47,6%

Байден - 45,6%

Тем, не менее, в среднем по стране, по данным портала, Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности среди избирателей.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах перед выборами. От штатов, где он сейчас лидирует, может зависеть исход выборов.

Также мы рассказывали о том, как прошло голосование на выборах президента США на первом участке в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир).