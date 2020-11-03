Выборы в США. Трамп опережает Байдена в колеблющихся штатах - опрос
Президент США Дональд Трамп обгоняет своего конкурента из Демократической партии Джо Байдена на выборах в нескольких штатах, где идет наиболее ожесточенная борьба за голоса избирателей.
Об этом свидетельствуют данные опросов, собранные порталом Real Clear Politics по состоянию на 14:56 вторника, 3 ноября.
Огайо:
- Трамп - 47,4% голосов
- Байден - 46%
Северная Каролина:
- Трамп - 47,8%
- Байден - 47,6%
Джорджия:
- Трамп - 48,2%
- Байден - 47,2%
Айова:
- Трамп - 47,6%
- Байден - 45,6%
Тем, не менее, в среднем по стране, по данным портала, Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности среди избирателей.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах перед выборами. От штатов, где он сейчас лидирует, может зависеть исход выборов.
Также мы рассказывали о том, как прошло голосование на выборах президента США на первом участке в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир).