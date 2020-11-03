Три подряд судебных заседания по делу об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины не состоялись и были перенесены. На этот раз по причине неявки подозреваемых и их адвокатов, так как они по очереди болеют Covid-19 и самоизолируются.

Об этом "Стране" заявил Артём Захаров, адвокат матери погибшего, Валентины Павловны Бузины.

Он уточнил, что последнее заседание по делу состоялось 8 октября.

"С тех пор три раза были переносы судебных заседаний. Один раз болел Полищук (Денис Полищук, один из подозреваемых в убийстве Бузины), ещё два раза болели адвокаты Полищука и Андрея Медведько. Самоизолировались", - сообщил Захаров "Стране".

При этом адвокат предполагает, что сторона подозреваемых использует коронавирус как предлог, чтобы не являться на заседания, тогда как на самом деле они могут и не быть больны Covid-19 - подтверждения их диагноза он не видел.

"Возможно, они и не болеют. Сейчас возможно использовать любой насморк, чтоб всем две недели самоизолироваться. Утверждать я этого, естественно, не могу. Но и документов об их диагнозе не видел. Не знаю, предоставили ли они их суду. Они подавали ходатайства о переносе. Переносил суд по телефону", - добавил Захаров.

Следующее судебное заседание по делу Бузины назначено на завтра, 4 ноября, 9:30. Но Артём Захаров не знает, состоится ли оно. Учитывая, что на три предыдущих сторона подозреваемых не явилась.

Напомним, ранее заседание по делу Бузины перенесли по причине неявки группы прокуроров из Офиса генпрокурора Украины.

Также мы писали, что адвокат подозреваемых в убийстве сорвал заседание, придя без маски.