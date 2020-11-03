Число жертв теракта в Австрии, произошедшего 2 ноября, выросло до шести человек.



Об этом сообщает издание Heute.

Так, пятеро мирных жителей погибли, террорист также был уничтожен во время задержания. Отмечается, что скончался 21-летний юноша, который находился в тяжелом состоянии. Число пострадавших достигло 17 человек.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Тогда же отмечалось, что умерло лишь три гражданских, в то время как четвертый - сам террорист.

Атаку в Вене совершил по меньшей мере один исламистский террорист. Известно, что один из стрелков в столице Австрии симпатизировал запрещенной в России организации "Исламское государство". Он родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии.

Вчера, 2 ноября, несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. Канцлер Австрии Себастьян Курц расценил нападение как теракт.



Ранее "Страна" рассказала о судьбе четверых украинских студентов, которые оказались в зоне теракта в Вене.



Также говорилось, что в Австрии закрыли все синагоги и еврейские заведения из-за венского теракта. Все еврейские учреждения в Вене также закрывают - в частности, кошерные рестораны, супермаркеты и школы.