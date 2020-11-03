Подозреваемый по делу о теракте в Вене задержан в городе Линц.

Об этом информирует австрийская газета Kronen Zeitung.

Задержание, по данным газеты, произошло во вторник в первой половине дня. Отмечается, что задержан исламист, о котором было известно властям. При задержании стрельбы не было. Кроме того, полицейские забрали несколько женщин в участок в качестве свидетельниц.

Отметим, что город Линц находится в 180 километрах от Вены.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. СМИ сообщали о гибели пяти человек.

Террористом оказался 20-летний этнический албанец с паспортом Северной Македонии.

После произошедшего по всей Австрии закрыли еврейские заведения и синагоги, а также объявили трехдневный траур.

